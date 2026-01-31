Катар се отваря за международния туризъм

Катар преследва туристическата си стратегия без много фанфари. Броят на туристите в близкоизточното емирство през 2025 г. е надхвърлил 5,1 милиона души. Този ръст се дължи на организацията на събития, хотелиeрския сектор и круизния туризъм, който вече трайно е установен.

Цифрата е по-скоро символична, отколкото впечатляваща, пише френското издание „Фигаро". Катар е посрещнал 5,1 милиона туристи през 2025 г., което е увеличение от 3,7 на сто на годишна база, според доклад, публикуван от „Катар туризъм" (Qatar Tourism) и „Визит Катар" (Visit Qatar). Този умерен, но постоянен растеж се случва в рамките на все още нестабилния регионален контекст и при засилено международно внимание. Не е изненадващо, че най-високата посещаемост е отчетена през декември. Регистрирани са над 674 000 туристи, особено в периода около провеждането на Купата на арабските нации на ФИФА. По този начин катарският туризъм остава тясно свързан с календара от събития, който се превърна в един от основните двигатели на заетостта, пише БТА.

В хотелиерския сектор темпът продължава, но без еуфория. През годината са отчетени близо 10,8 милиона нощувки, а приходите в сектора са достигнали 8,3 милиарда катарски риала (1,94 милиарда евро), което е увеличение с 12 на сто. Това представяне е постигнато въпреки продължаващия растеж на предлагането, което вече надхвърля 42 500 стаи - значителен брой за територия с такъв размер.

Емирството също така продължава да инвестира в международно присъствие - с над 600 събития в официалния календар, 95 маркетингови кампании и 35 партньорства. Тази добре смазана машина е проектирана да поддържа потока от посетители, а не да предизвиква нов пик, според „Фигаро".

На практика платформата „Hayya" е обработила близо 1 милион заявления за електронни визи, улесняващи влизането в страната, особено за транзитни пътници и посетители за краткосрочен престой. Круизният туризъм също се разраства, макар и по-дискретно. Ръстът на пътникопотока, преминаващ през пристанището в Доха, потвърждава желанието на Катар да се утвърди трайно като дестинация по маршрутите в Персийския залив, без да се конкурира с основните средиземноморски хъбове.

Доха бе определена за туристическа столица на Съвета за сътрудничество в Персийския залив през 2026 г. и Катар напредва, без обаче да се опитва да маскира крехкия баланс в един все още силно регулиран модел, нито продължаващите дебати около отварянето на страната за международен туризъм.

Със завладяващия си пустинен пейзаж и модерна архитектура обаче Доха все повече се утвърждава като дестинация, където изкуството на живота процъфтява в сянката на авангардните проекти, отбелязва „Фигаро". От емблематичните си музеи като Националния музей на Катар, проектиран от архитекта Жан Нувел, до спортната инфраструктура от световна класа, всеки проект въплъщава стремеж към съвършенство.

Според третата Национална стратегия за развитие (NSR3) на Катар и Национална визия Катар 2030 страната залага на реформи и бъдещи инвестиции в иновации, култура, инфраструктура, устойчивост и човешки капитал.

Дигиталната програма на Катар до 2030 г., разработена от Министерството на информационните и комуникационните технологии, е крайъгълният камък на националната стратегия за повишаване на икономическата конкурентоспособност чрез изкуствен интелект (ИИ) и нововъзникващи технологии. Целите и инициативите, установени от стратегията за дигитална икономика, включват очаквано въздействие от 40 милиарда катарски риала върху брутния вътрешен продукт до 2030 г.. създаване на 26 000 нови работни места в дигиталния сектор и превръщането на страната в една от 10-те най-големи дигитални икономики в света, а културата предлага допълнително поле за разширяване на креативната икономика на Катар.