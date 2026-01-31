Уиткоф: Конструктивни бяха разговорите между делегациите на САЩ и Русия за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делегации на американски и руски представители са провели конструктивни разговори относно Украйна в Маями в САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, предаде Ройтерс.

От руска страна делегацията е била оглавена от Кирил Дмитриев, който е емисар на президента Владимир Путин, предаде БТА.

От американска страна в делегацията освен Уиткоф са били и американският финансов министър Скот Бесънт, зетят на Тръмп - Джаред Къшнър и съветникът от Белия дом Джош Грюненбаум, поясни Уиткоф.