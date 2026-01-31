Съдия отказа да разпореди спиране на имиграционната операция в Минеаполис

Федерален съдия в американския щат Минесота отказа днес да разпореди спиране на репресивните мерки при прилагане на имиграционното законодателство на президента на САЩ Доналд Тръмп в Минеаполис, предаде Ройтерс. Решението беше взето по дело, заведено от щатски служители, които обвиняват федерални агенти в широко разпространени нарушения на гражданските права.

Решението бе постановено от съдията от Окръжния съд на САЩ Кейт Менендес в Минеаполис. Делото, заведено от прокуратурата на главния прокурор на Минесота, целеше да блокира или ограничи операция на министерството на вътрешната сигурност на САЩ, при която хиляди имиграционни агенти бяха изпратени в района Минеаполис. Това предизвика седмици на протести и доведе до убийствата на двама американски граждани от федерални агенти, пише БТА.

Съдийката Менендес, назначена от бившия президент демократ Джо Байдън, припомни, че федералният апелативен съд наскоро е спрял действието на друга съдебна заповед, която ограничава тактиките на Службата за имиграционен и митнически контрол в Минесота. Тя добави, че що такава заповед с по-тесен обхват на действие е била спряна от федерален апелативен съд, то няма смисъл да се приема по-широкообхватна заповед, която ще бъде също спряна от федералния апелативен трибунал.

В иска се твърди, че федерални агенти са прилагали расово профилиране, незаконно са задържали законно пребиваващи лица с часове и са всявали страх чрез груби и прекомерни тактики.

Администрацията на Тръмп заяви, че операцията цели прилагане на федералните имиграционни закони в съответствие с политиките на републиканския президент. Някои представители на администрацията на Тръмп заявиха, че засиленото присъствие на имиграционните агенти ще приключи, ако Минесота се съгласи с определени искания, включително премахване на правните защити за хора, живеещи в САЩ без законово разрешение.