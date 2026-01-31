ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протест в Будапеща срещу антиромски изказвания на унгарски министър

2236
Унгария СНИМКА: Пиксабей

В унгарската столица Будапеща се състоя протест срещу антиромски изказвания на унгарски министър, предаде Франс прес.

В протеста се включиха под звуците на ромска музика стотици хора. Те настояха за оставката на министъра на транспорта, който предложи на ромите да чистят тоалетните в унгарските влакове, пише БТА.

Думите на Янош Лазар, произнесени по време на предизборна проява, породиха възмущение в страната, която се готви за гласува на нови парламентарни избори на 12 януари. Според допитванията опозицията засега води пред партията на премиера Виктор Орбан, който управлява страната 16 години.

Министърът на транспорта вече се извини за думите си, но това не разсея недоволството.

Ромите са често обект на дискриминация в Унгария. Те представляват най-голямото малцинство в страната и се смята, че съставляват 7 процента от 9,5-милионното унгарско население.

Според анализатори думите на Лазар може да навредят на представянето на партията на Орбан.

