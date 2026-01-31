ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спиро спираше дъха

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22201154 www.24chasa.bg

Висш ирански служител: Има напредък по рамката за преговори със САЩ

2776
Иран СНИМКА: Pixabay

Работата по изготвяне на рамка за преговори със САЩ напредва, заяви в днес в "Екс" Али Лариджани, най-високопоставеният ирански представител по въпросите на сигурността, предадоха световните агенции. Лариджани е ръководител на иранския Съвет за национална сигурност, припомня Франс прес.

„Противно на атмосферата за предстояща война, разпалвана изкуствено от медиите, изготвянето на рамка на преговори напредва", каза Лариджани, който вчера беше приет от президента на Русия Владимир Путин в Москва, предаде БТА.

Пак вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран иска да сключи споразумение относно ядрената си програма и добави, че е дал ултиматум на Техеран, без да съобщава повече детайли.

Иран СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)