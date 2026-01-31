Висш ирански служител: Има напредък по рамката за преговори със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Работата по изготвяне на рамка за преговори със САЩ напредва, заяви в днес в "Екс" Али Лариджани, най-високопоставеният ирански представител по въпросите на сигурността, предадоха световните агенции. Лариджани е ръководител на иранския Съвет за национална сигурност, припомня Франс прес.

„Противно на атмосферата за предстояща война, разпалвана изкуствено от медиите, изготвянето на рамка на преговори напредва", каза Лариджани, който вчера беше приет от президента на Русия Владимир Путин в Москва, предаде БТА.

Пак вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран иска да сключи споразумение относно ядрената си програма и добави, че е дал ултиматум на Техеран, без да съобщава повече детайли.