Папа Лъв XIV получи покана да посети Перу

Посланикът на Перу към Светия престол покани официално папа Лъв XIV да посети своята „втора родина", предаде Асошиейтед прес.

През последните дни президентът на Екваториална Гвинея и ватиканският посланик в Ангола потвърдиха, че се подготвят планове за папско посещение в техните страни още тази година, наред със слуховете за спирки на папата и в Камерун и Алжир. Дати все още не са обявени, но ватикански представители казват, че обиколката в четири африкански държави вероятно ще се състои след Великден.

Самият Лъв XIV е казвал, че иска второто му задгранично пътуване като папа да бъде в Африка, особено в Алжир, който има особено значение за неговия августински религиозен орден. Алжир също така играе важна роля в отношенията между християни и мюсюлмани, на които Ватиканът иска да наблегне, пише БТА.

Лъв XIV е изразявал и надежда да посети три държави в Латинска Америка през 2026 или 2027 г. - Аржентина, Уругвай и Перу. В Перу той е живял две десетилетия като мисионер и има и перуанско гражданство.

Аржентина пък очаква отдавна папско посещение, след като папа Франциск, който беше от тази страна, никога не се завърна в нея след си след избирането си за глава на Римокатолическата църква през 2013 г.

Днес поканата към папата да посети Перу беше отправена от посланик Хорхе Понсе Сан Роман по време на церемония във ватиканските градини за откриването на нова мозайка и статуя, посветени на Дева Мария, спонсорирани от Перу. В присъствието на всички перуански епископи Понсе заяви, че той и неговите сънародници „се надяват да видят папата много скоро в Перу". Лъв XIV не отговори директно на поканата, но в краткото си слово по време на церемонията припомни, че Перу е „му е много мил".

В отклонение от обичайния протокол папата след това остана за обяд, организиран от посолството на Перу за поканените дипломати и ватикански служители в градините. По време на обяда бяха поднесени перуански коктейли и равиоли с типичния перуански сос уанкаина.