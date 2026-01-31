Зеленски очаква идната седмица да има дипломатически срещи за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските представители се подготвят за дипломатически срещи идната седмица, предаде Франс прес.

Според Франс прес с това изказване Зеленски изглежда говори, че отпада вариантът за евентуалното провеждане в Абу Даби утре на среща между руска и украинска делегации, която би трябвало да се състои с посредничеството на САЩ.

"Ние сме в постоянен контакт с американската страна и очакваме тя да ни предостави уточнения относно следващите срещи. Украйна е готова да работи във всички работни формати. Важно е тези срещи да се проведат и да доведат до конкретни резултати. Ние разчитаме на срещи следващата седмица и се подготвяме", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение, предаде БТА.

По-рано днес американска и руска делегации говориха за Украйна в Маями във Флорида.

На 23 и 24 януари в Абу Даби се проведе първи кръг от преговори в присъствието на представители на Украйна, Русия и САЩ. Това бяха първите известни преки преговори между Киев, Москва и Вашингтон на американско равнище с цел да се сложи край на войната.

В следващите дни страните се договориха да продължат тези разговори на 1 февруари. Но Зеленски заяви в четвъртък, че „датата и мястото" на тази среща могат да се променят заради настоящата „ситуация" между Иран и САЩ.

След вълната от протести, потушени с кръв в началото на януари от иранските власти, американският президент Доналд Тръмп многократно отправи заплахи за удари срещу Иран и сега оказва натиск върху Техеран да приеме споразумение по ядрената програма.

Относно срещата за Украйна, обявена за утре в Абу Даби, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви тази седмица, че американска делегация може да присъства, но също така не потвърди окончателно дали това ще се случи.

Преговорите за намиране на дипломатическо решение на конфликта, започнал с руската инвазия през февруари 2022 г., остават изключително трудни. Основната пречка е въпросът за териториите. Русия по-специално настоява украинските сили да се изтеглят от зоните в Донецка област, които все още контролират, отбелязва Франс прес.