Бивш словашки министър подаде оставка заради досиетата "Епстийн"

Съветник на словашкото правителство и бивш министър на външните работи на Словакия, подаде оставката си във връзка с публикуването на досиетата, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, съобщиха ТАСР и ДПА.

Мирослав Лайчак е връчил оставката си на премиера Роберт Фицо, който я е приел, като същевременно е изразил съжаление, че страната губи един опитен съветник по външната политика.

Новинарски сайт в Словакия по-рано публикува чатове, за които се предполага, че са от последните досиета във връзка с разследването около Епстийн, направени обществено достояние вчера от министерството на правосъдието на САЩ. Чатовете показват, че педофилът и финансист е предлагал на Лайчак млади жени. Лайчак отхвърли тези обвинения, заявявайки, че никога не е говорил с Епстийн за жени, пише БТА.

Лайчак беше министър на външните работи на Словакия през 2009–2010 г. и отново през 2012–2020 г. От септември 2017 г. до септември 2018 г. беше председател на Общото събрание на ООН.

Досиетата за Епстийн, публикувани от министерството на правосъдието на САЩ вчера, се състоят от над 3 милиона страници документи, хиляди видеа и над 100 000 снимки. Епстийн, финансист от Ню Йорк, е обвиняван в сексуално насилие над непълнолетни момичета на различни места, включително в Ню Йорк и Флорида и в това, че е имал мрежа за осигуряване на млади жени на известни личности. Епстийн почина в затвора през 2019 г. на 66-годишна възраст, преди да бъдат му бъдат наложени допълнителни присъди, като се смята, че той се е самоубил.