ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиърс Броснан готов пак да играе Джеймс Бонд, но в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22201340 www.24chasa.bg

Новата посланичка на САЩ във Венецуела вече е в Каракас

2328
Лаура Догу СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

Новата ръководителка на дипломатическата мисия на САЩ във Венецуела Лаура Догу пристигна днес в Каракас, предаде Франс прес.

Това е важен етап в подновяване на отношенията между двете страни, по-малко от месец след залавянето при американска специална операция на венецуелския президент Николас Мадуро, за да бъде изправен пред съд в САЩ по обвинения в наркотероризъм.

Догу е пристигнала в Каракас от Богота около 19 ч. по Гринуич, заяви за Франс прес венецуелски източник. Тя беше назначена на поста на 22 януари и ще замени Джон Макнамара, който заемаше същия пост, но работеше от Богота от 1 февруари 2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на няколко пъти, че работи много добре с временната президентка на Венецуела Делси Родригес, която беше вицепрезидент при Мадуро.

Тя даде гаранции за сътрудничество с Вашингтон като обяви обща амнистия, реформира законодателството за петролния сектор и извърши съдебна реформа, а също така затвори и прочутия венецуелски затвор "Еликоид", пише БТА.

Родригес призовава за освобождаването на Мадуро, но както изглежда утвърди властта си с назначения и отстраняване на ключови фигури в армията и правителството.

Лаура Догу СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)