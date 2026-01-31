ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранският президент: Една война не би била в интерес нито на нас, нито на САЩ

Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че една война не би била „в интерес нито на Иран, нито на САЩ", предаде Франс прес. Той каза това в момент, в който американският президент Доналд Тръмп поддържа несигурност относно възможна военна операция срещу Ислямската република, пише БТА.

„Ислямската република Иран никога не е търсила и по никакъв начин не търси война и е дълбоко убедена, че една война не би била в интерес нито на Иран, нито на САЩ, нито на региона", каза Пезешкиан по време на телефонен разговор със своя египетски колега Абдел Фатах ас Сиси, съобщи иранската президентска администрация.

