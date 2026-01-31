Иранският президент: Една война не би била в интерес нито на нас, нито на САЩ

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че една война не би била „в интерес нито на Иран, нито на САЩ", предаде Франс прес. Той каза това в момент, в който американският президент Доналд Тръмп поддържа несигурност относно възможна военна операция срещу Ислямската република, пише БТА.

„Ислямската република Иран никога не е търсила и по никакъв начин не търси война и е дълбоко убедена, че една война не би била в интерес нито на Иран, нито на САЩ, нито на региона", каза Пезешкиан по време на телефонен разговор със своя египетски колега Абдел Фатах ас Сиси, съобщи иранската президентска администрация.