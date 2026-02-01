Принц Андрю дава показания за връзките си с Джефри Епстийн

Британският премиер Киър Стармър заяви, че бившият принц Андрю трябва да даде показания пред комисия на Конгреса на САЩ след новите разкрития за връзките му с покойния американски финансист Джефри Епстийн, който бе осъден за сексуални престъпления, предаде агенция Ройтерс.

Новите досиета, свързани с Епстийн, които бяха публикувани в петък от Министерството на правосъдието на САЩ, включват имейли, които показват, че братът на британския крал Чарлз е поддържал редовни контакти с Епстийн над две години, след като американският мултимилионер бе намерен за виновен за склоняване към проституция на непълнолетно лице.

Публикуваните документи включват и снимки, които показват Андрю коленичил на пода да докосва талията на неидентифицирана жена.

През ноември крал Чарлз лиши своя брат от титлите му и го изгони от имението в пределите на двореца Уиндзор на фона на по-ранни разкрития за връзките на Анрдю с Епстийн, припомня Ройтерс.

Бившият принц, който е на 65 г., сега използва името Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Той отрича да е вършил нещо нередно във връзка с Джефри Епстийн, а по-рано отричаше да е поддържал връзка с него след присъдата през 2008 г., с изключение на визита в Ню Йорк през 2010 г., за да прекрати взаимоотношенията си с покойния сега финансист.

Андрю не отговори на молбата на Ройтерс за коментар в светлината на новите разкрития. Бъкингамският дворец отказа коментар, посочва агенцията.

Британският премиер Киър Стармър коментира темата по време на полет от Китай към Япония, докато е на обиколка в Азия. Стармър посочи, че бившият принц трябва да се яви пред американските конгресмени и да каже всичко, което знае, за да помогне на жертвите на Епстийн.

През ноември членове на комисия на Конгреса, която разследва случая Епстийн, подновиха призивите за изслушване на бившия принц.

Джефри Епстийн са самоуби в затвор в Манхатън през 2019 г., докато срещу него се водеше дело по обвинение в сексуални престъпления. Той бе изпратен зад решетките през 2008 г. за склоняване към проституция на непълнолетно лице.

Публикуваните документи показват, че Андрю е поддържал редовен контакт с Епстийн след осъждането му, както и че е обсъждал потенциални бизнес сделки и социални срещи.

В няколко имейла Епстийн и Андрю обсъждат жени, които финансистът е предложил да се свържат с бившия принц. В един от имейлите Епстийн предлага да доведе три жени в Бъкингамския дворец.

Асошиейтед прес коментира, че новите разкрития създават нов повод за срам за британското кралско семейство.

След като крал Чарлз лиши Андрю от титлите му, щетите от новите разкрития вероятно ще се ограничат само до Маунтбатън-Уиндзор, прогнозира Крейг Прескот, експерт по конституционно и монархическо право в Лондонския университет, предаде АП.

В края на 2019 г. бившият принц твърдеше, че е готов да помогне на всяка правоприлагаща агенция в разследването срещу Епстийн. Предишни разсекретени документи показаха обаче, че в продължение на 10 месеца адвокатите на бившия принц са отхвърляли всички предложения клиентът им да бъде пряко разпитан от федерални прокурори, посочва АП.

Адвокатите са настоявали той да отговори писмено, но няма данни това да се е случило.

Върху бившия принц бе хвърлена сянка още през 2008 г., когато покойният сега финансист се призна за виновен за склоняване към проституция на непълнолетно лице. През 2011 г. покойната Вирджиния Джуфре заяви, че е била предложена от Епстийн на Андрю и принудена да прави секс с него, когато е била на 17 години.

Бившият принц опита да потуши скандала с интервю през 2019 г. пред БиБиСи, но появата му само наля масло в огъня, тъй като той бе критикуван за това, че е дал невероятни обяснения за поведението си и не е показал съчувствие към жертвите на Епстийн, припомня АП.

Бившият принц многократно е отричал да е извършил някакво престъпления, а също и обвиненията на Вирджиния Джуфре, която се самоуби през април м.г.

Имейлите, публикувани в петък, включват кореспонденция от август 2010 г. между Епстийн и акаунт с име „Херцога", която се е състояла скоро след като финансистът е бил освободен от домашен арест след по-ранната му присъда. Преди да му бъде забранено да използва титлата, Маунтбатън-Уиндзор бе херцог на Йорк, припомня АП.

„Имам приятел, с когото мисля, че бихте се забавлявали на вечеря", пише Епстийн.

„Херцогът" отговаря: „Разбира се. До 22 сутринта съм в Женева, но с удоволствие ще се срещна с нея. Ще донесе ли съобщение от теб? Моля, дай й моите координати, за да се свърже с мен". Имейлът е подписан с „А".

В друг имейл до „Херцога" Епстийн пише: „Тя е на 26 години, рускиня, умна, красива, надеждна и да, има имейла ви", предава БТА.