Интензивен трафик на „Капитан Андреево“

КМГ проведе третата репетиция на галата за Пролетния фестивал

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 31 януари се проведе третата генерална репетиция на гала концерта на Китайската медийна група за Пролетния фестивал. Програмите от четирите клона в град Харбин, провинция Хейлундзян; град Иу, провинция Джъдзян; град Хъфей, провинция Анхуей и град Ибин, провинция Съчуан, завършиха съвместни репетиции с основното място на галата в Пекин. Общото усещане на гала концерта беше допълнително засилено, а оригиналните песни, танци, опери и бойни изкуства ставаха все по-усъвършенствани. В радостна и благоприятна атмосфера галаконцертът напълно показа великолепната картина на новогодишния празник.

Програмите от основното място на галата в Пекин иновативно добавят повече интерактивност, емпатия и модерна жизненост за традиционната култура, а програмите от четирите клона показват празничната атмосфера в различните места на страната. Така КМГ ще представи на всички китайци по целия свят и чуждестранните си приятели културната новогодишна вечер с непреходният чар на китайската естетика.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

