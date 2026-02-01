Си Дзинпин призова ККП да насърчава пробиви в развитието на бъдещи индустрии

На 30 януари Политбюро на Централния комитет на ККП проведе 24-то си колективно учебно заседание, посветено на перспективното планиране и развитието на бъдещите индустрии. По време на заседанието генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин подчерта, че новият кръг от технологична революция и индустриална трансформация се ускорява, като непрекъснато се появяват авангардни технологии, които водят бързия възход на бъдещите индустрии.

„Трябва да подходим към това от стратегическата перспектива на изграждането на силна нация и постигането на великото възраждане на китайската нация, въз основа на обективни условия, да използваме сравнителните си предимства, да се придържаме към постоянен прогрес и да развиваме индустриите поетапно, за да постигаме непрекъснато нови пробиви в развитието на бъдещите индустрии на страната", каза генералният секретар.

Си Дзинпин посочи, че цикълът на развитие на бъдещите индустрии е дълъг и пазарните им рискове са високи, затова правителството трябва да предоставя добри услуги и подкрепящи политики.

„Трябва да подобрим фискалната и данъчната политика, да развием усилено финансирането за науката и технологиите, всеобхватно да подобрим обучението, внедряването и използването на таланти и да създадем силна атмосфера, която насърчава иновациите в цялото общество", заяви още Си Дзинпин.