Съдия в Тексас освободи 5-годишния Лиъм, задържан от ICE

Съдия в Тексас издаде заповед за освобождаване на 5-годишно момче и неговия баща от център за задържане, в който бяха отведени след акция на имиграционните власти в предградие на Минеаполис, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.

Снимките на Лиъм Конехо Рамос с шапка с ушички на зайче и раница със Спайдърмен, заобиколен от агенти на Американската имиграционна и митническа служба (ICE), предизвикаха още по-голямо възмущение от репресивните мерки на администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на имиграцията в Минесота. Това доведе и до протест пред центъра за задържане на семейства и посещение от двама членове на Конгреса от Демократическата партия в Тексас, посочва АП, цитирана от БТА.

Районният съдия в Тексас Фред Биъри, който е назначен от бившия президент от Демократическата партия Джо Байдън, посочи в решението си, че „случаят се дължи на зле замисленото и некомпетентно изпълнено преследване на дневни квоти за депортация, очевидно с цената и на травматизиране на деца".

По-рано съдия постанови, че момчето и неговият баща Ейдриън Конехо Рамос не могат да бъдат прогонени от САЩ, поне засега.

Департаментът за вътрешна сигурност посочи, че момчето и баща му, за когото има информация, че е от Еквадор, са задържани, защото живеят нелегално в САЩ.

Адвокат, запознат със случая, каза, че семейството е подало молба за убежище на официален граничен пункт през декември 2024 г. и при тези условия не може да бъдат депортирани, информира ДПА.

Случаят бе описан като поредно доказателство за това колко строго прилагат агентите на ICE новата миграционна политика на администрацията на президента Доналд Тръмп.

По време на посещение на конгресмените Хоакин Кастро и Жасмин Крокет в центъра за задържане в Тексас на 28 януари момчето спеше в ръцете на баща си, който разказа, че то често е изморено и не се храни добре. Според конгресмен Кастро в центъра са били настанени около 1100 души.

Задържаните семейства съобщиха за лоши условия, като червеи в храната, борба за чиста вода и лоши медицински грижи в центъра, който бе открит миналата година. В доклад на ICE от декември се признаваше, че около 400 деца са били задържани по-дълго от препоръчителния лимит от 20 дни, отбелязва АП.