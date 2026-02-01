ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен трафик на „Капитан Андреево“

Русия с нов удар срещу Днепър, има и жертви

Дрон. СНИМКА: Пиксабей

Двама души бяха убити тази нощ при руски удар с дрон в украинския град Днепър, предаде Франс прес, позовавайки се на началника на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа.

"Нападението бе извършено през нощта. Избухна пожар, разрушен бе частен дом, щети бяха нанесени на още две къщи", написа Ганжа тази сутрин в приложението "Телеграм". Той уточни, че жертвите са мъж и жена, предава БТА.

Атаката срещу града, носил името Днепропетровск, идва в контекста на паузата в руските въздушни удари срещу украинската столица Киев, договорена от американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин, отбелязва АФП, добавяйки, че срокът на това споразумение изтича днес.

