Педофилът Епстийн се срещал с Путин, вербувал жени чрез КГБ

Джефри Епстийн е ръководел „най-голямата операция за примамване на жени в света" от името на КГБ, когато е набавял жени за мрежата си от сътрудници, твърдят източници от разузнавателните служби пред "Дейли мейл".

Публикуването на над три милиона нови документа, свързани с покойния сексуален престъпник, дава основание да се повярва на сензационните твърдения на висши служители от службите за сигурност, че Епстийн е работил за Москва и вероятно за Израел, когато е уреждал срещи за някои от най-влиятелните мъже в света.

В разсекретените файлове има 1056 документа, в които се споменава руският президент Владимир Путин, и 9629, в които се споменава Москва. Епстийн дори изглежда е успял да си осигури аудиенции при Путин след осъждането му през 2008 г. за набиране на деца за проституция.

Източниците казват, че това може да обясни защо Епстийн изглеждаше да се радва на изключително богат начин на живот, несъответстващ на кариерата му на финансист, въпреки че няма документирани доказателства, свързващи Путин и неговите шпиони директно с незаконните дейности на Епстийн.

Но източниците също твърдят, че докато американските служби за сигурност „наблюдавали" руските връзки на Епстийн в продължение на години, техните британски колеги се колебаели поради връзката на Епстийн с Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Твърди се дори, че в имейл Бил Гейтс е помолил един от съветниците на Епстийн да му предостави лекарства за лечение на полово предавани болести след "секс с руски момичета".

В последните разсекретени документи се потвърджава и че Епстийн е предложил да запознае принц Андрю с "красива 26-годишна рускиня през август 2010 г." - две години след осъждането му.

Американски експерти по разузнаване смятат, че Епстийн е бил въведен в света на шпионажа чрез бизнес сделки с Робърт Максуел, опозореният медиен магнат, който – подобно на Епстийн – почина при неясни обстоятелства; в случая на Максуел тялото му бе намерено да плава в Атлантическия океан през 1991 г., като очевидно е паднал от яхтата си.

Епстийн беше намерен обесен през 2019 г., но роднините му смятат, че е бил убит, за да бъде заглушен.

Дъщерята на Максуел, Гислен, излежава 20-годишна присъда за трафик на деца с цел сексуална експлоатация и други престъпления, свързани с връзката й с Епстийн, с когото се предполага, че се е запознала скоро след смъртта на баща си.

Източници от службите за сигурност твърдят, че Робърт Максуел е бил руски агент от 70-те години, когато е работил за екстрадирането на съветски евреи в Израел с участието на израелската разузнавателна служба Мосад.

В замяна, казват те, Максуел е изпирал руски пари в Запада – с помощта на Епстийн.

Те смятат, че финансистът е бил представен на Максуел и КГБ от нефтен магнат, също на заплата в руското разузнаване. Разследванията на бизнес сделките на Робърт Максуел са разкрили връзки не само с КГБ и Мосад, но и с МИ6.

Американските служби за сигурност също смятат, че Епстийн е имал дългогодишни връзки с руската организирана престъпност, която може да го е изнудвала. Това би могло да обясни лекотата, с която Епстийн изглежда е успявал да докарва „момичета" от Русия.

В шокиращ имейл, изпратен до Епстийн на 11 септември 2011 г., неизвестен сътрудник обсъжда „среща с Путин" по време на предстоящо пътуване до Русия. Лицето казва на Епстийн:

„Говорих с Игор. Той каза, че последния път, когато беше в Палм Бийч, си му казал, че имаш среща с Путин на 16 септември и че може да резервира билет за Русия, за да пристигне няколко дни преди теб."

Изглежда, че Епстийн е имал насрочена друга среща с Путин през 2014 г. В имейл до Епстийн японският предприемач Джой Ито казва на педофила, че друг американски милиардер на име Рийд Хофман, съосновател на уебсайта LinkedIn, не е могъл да се присъедини.

„Здравей, Джефри", пише Ито. „Не успях да убедя Рийд да промени графика си, за да се срещне с Путин заедно с теб." Не е ясно дали тази среща е била осъществена.

Последващ имейл, изпратен от Ито, подсказва, че то е било отменено, след като подкрепяни от Русия сили са свалили пътнически самолет на Малайзийските авиолинии над Украйна на 17 юли 2014 г., като са убили 298 души.

Три дни по-късно в писмо до Епстийн Ито пише: „Лоша идея след самолетната катастрофа". Междувременно, в кореспонденцията от 2010 г. относно бившия херцог на Йорк, Епстийн казва на Андрю, че има „приятелка, с която мисля, че би ти харесало да вечеряш".

Когато Андрю настоява за повече подробности, Епстийн отговаря: „Тя е на 26 години, рускиня, умна, красива, надеждна и да, има твоя имейл".

А в друг имейл, изпратен през ноември 2010 г., Епстийн пита едно лице дали се нуждае от руска виза, добавяйки: „Имам приятел на Путин, да го попитам ли?"

Други съобщения разкриват, че Епстийн твърди, че може да даде на Кремъл ценна информация за Доналд Тръмп преди срещата на върха с Путин в Хелзинки.

Финансистът изпраща съобщение на Турбьорн Ягланд, тогавашен генерален секретар на Съвета на Европа, в което предлага да предаде на Путин съобщение за това как да се справя с президента на САЩ.

По-рано същия месец Епстийн също изпратил съобщение на Стив Банън, съюзник на Тръмп, за да му каже, че Ягланд ще се срещне с Путин и Лавров и след това ще пренощува в имението му в Париж.

Необичайният обмен на съобщения се състоял преди символичната среща на върха в Хелзинки между Тръмп и Путин през юли 2018 г., по време на която Тръмп настоял, че не смята, че Русия се е намесила в президентските избори през 2016 г.

Друг документ разкрива, че ФБР е било предупредено, че Епстийн се смята за шпионин на Мосад.

В доклад на шефовете на ФБР се подчертава, че източник е съобщил на агенцията:

„Епстийн е бил близък с бившия министър-председател на Израел Ехуд Барак и е бил обучен като шпионин под негово ръководство". През юни 2013 г. Епстийн изпраща имейл на Барак, в който пише:

„Путин ще преструктурира екипа си през лятото, като ще остави само най-доверените си хора... повече информация по телефона или лице в лице".

Анонимният източник на агенцията също така подчерта как Епстийн е бил свързан с бившата лидерка на младежката организация на Путин, Маша Дрокова, бизнесдама от Сан Франциско, която някога е била пламенна поддръжничка на Путин като тийнейджърка и е участвала в документален филм, в който се целува с автократа.

Източникът твърди, че компанията на Дрокова, Day One Ventures, е била „в Силициевата долина, за да краде технологии". В него се описва подробно и как шпионинът на ФБР е обсъждал Епстийн с Дрокова.

Тя казала, че Епстийн е бил „чудесен човек" и че е било много жалко това, което са му направили.

През 2021 г. в книга на разследващия журналист Крейг Унгер се твърди, че преди да стане президент, Тръмп е установил връзки с лагера на Путин чрез 15-годишното си приятелство с Епстийн.

В „American Kompromat: How the KGB Cultivated Donald Trump" Унгер също твърди, че Епстийн е разчитал на руски сводници, които му доставяли много от момичетата, които той е малтретирал. Унгер смята, че ФСБ – наследникът на КГБ – може да е придобил материал за изнудване от многото видеоклипове, които Епстийн е записвал с известните си приятели и момичетата.