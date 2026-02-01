Тръмп: Големи мощни кораби са на път към Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доналд Тръмп отправи поредната си заплаха към Иран, като заяви, че „големи мощни кораби" са на път към страната от Близкия изток.

Облечен в смокинг на борда на Air Force One, американският президент беше попитан от репортер за актуалното му мнение относно Иран.

Тръмп отговори:

„Разбира се, не мога да ви кажа това, но както знаете, имаме наистина големи мощни кораби, които се движат в тази посока. Не мога да ви кажа, но се надявам да договорим нещо приемливо."

След това американският лидер беше попитан за изявлението на министъра на отбраната на Саудитска Арабия, който заяви, че ако САЩ се откаже от удара, това само ще окуражи Техеран.

Попитан за реакцията си по този въпрос, Тръмп отговори:

„Някои хора мислят така, а други не. Ако можете да сключите договореност, която да е задоволителна и да не включва ядрени оръжия, трябва да го направите. Не знам дали ще го направят, но те разговарят с нас, разговарят сериозно с нас."

Това се случва само няколко дни, след като Тръмп отправи поредната заплаха към Иран – да сключи ядрена сделка или да се изправи пред масирана военна атака.

Докато „красивата армада" от военни кораби на американския президент заемаше позиции тази седмица, режимът в Техеран заяви, че всяка атака ще бъде „акт на война".

Изправен пред безпрецедентен вътрешен натиск, Тръмп се опита да изпълни обещанието си да защити иранците от върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей след бруталното потушаване на протестите срещу режима, при което според оценки са загинали десетки хиляди души.

След като преди две седмици Техеран отстъпи от заплахите да обеси протестиращите, президентът обеща, че САЩ са готови да изпълнят мисията си в региона „с бързина и насилие, ако е необходимо".

Той предупреди, че „времето изтича" за мюсюлманските духовници да договорят споразумение за ядрената си програма, която беше обект на американски атаки миналата година.

Мисията на Иран в ООН отговори, че Техеран „е готов за диалог, основан на взаимно уважение и интереси", но ще се защити и „ще отговори като никога досега", ако бъде заплашен.

Засилвайки реториката, иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че въоръжените сили на страната „са с пръст на спусъка, за да отговорят незабавно и мощно на всяка агресия".