Израел отвори отново граничния пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет

Израел обяви днес отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт "Рафах"; между ивицата Газа и Египет, предаде Франс прес. Израелските власти изрично уточниха, че е въведен режим на "ограничено преминаване на жители" на палестинската територия, съобщи БТА.

"В съответствие със споразумението за прекратяване на огъня граничният пункт "Рафах", затворен от пролетта на 2024 г., беше отворен отново в неделя за ограничено преминаване на жители", обяви днес Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT).

"В този контекст днес започна пилотна фаза на съгласувани действия с Мисията на Европейския съюз в палестинските територии и съответните органи", добави в изявлението си агенцията към израелското Министерство на отбраната.

Остава неясно колко хора на ден ще могат да влизат и излизат от крайбрежната територия през граничния пункт, посочва ДПА. Агенцията цитира израелската медия "Уайнет" (Ynet), според която днешното отваряне на ГКПП "Рафах" е с "изпитателен срок".

Пунктът бе отворен отново след почти година, което позволява на палестинци да напуснат крайбрежната територия, опустошена от продължилата 2 г. война между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", посочва ДПА.

Агенцията обръща внимание на факта, че днешното отваряне на ГКПП "Рафах" бележи края на първата фаза от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Пунктът при южния град в ивицата Газа Рафах се счита за най-важната врата на анклава към външния свят, тъй като е единственият граничен пункт, който не води към Израел, отбелязва ДПА. Израелските сили поеха контрола над палестинската страна на граничния пункт през май 2024 г., по време на офанзивата си в ивицата Газа.

Според здравните власти в ивицата Газа, които са контролирани от ислямистката групировка "Хамас", около 20 000 болни палестинци в момента чакат да напуснат територията за лечение в Египет.

"Сред тях има 440 крайно нуждаещи се от специализирани медицински грижи. Тяхното оцеляване е "заложено на карта", обявиха от здравното министерство на Газа. Около 4000 онкоболни и 4500 деца също са в списъка на спешно нуждаещи се от болнично лечение.