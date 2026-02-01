ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Атлетико" купува Лукман за 35 млн. евро

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22202406 www.24chasa.bg

Зеленски: Русия се опитва да прекъсне връзките между украинските градове

1344
Володимир Зеленски Кадър: X/Володомир Зеленски

Русия се опитва да разбие логистичната мрежа на Украйна и да прекъсне връзките между украинските градове посредством нападения с дронове, бомби и ракети, заяви днес президентът Володимир Зеленски в социалната платформа "Екс", предаде БТА.

"През последната седмица Русия използва над 980 щурмови дрона, близо 1100 планиращи бомби и 2 ракети срещу Украйна", написа украинският държавен глава в "Екс", като го цитира и Ройтерс.

"Засичаме руски опити да се разбие нашата логистика и свързаността между градовете и районите. Точно затова остава необходимостта небето ни да е защитено", добави Зеленски.

Володимир Зеленски Кадър: X/Володомир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)