Върховният лидер на Иран: Ако САЩ започнат война, този път тя ще бъде в целия регион

Върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, предупреди днес САЩ, че "ако започнат война, този път това ще бъде война в целия регион", предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега, посочва АП. Изказването му бе разпространено от иранската държавна телевизия.

"Ние не сме подстрекателите и не се стремим да нападаме никоя държава. Но иранската нация ще нанесе силен удар на всеки, който я атакува или тормози", казва Али Хаменей.

По-рано днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф обяви армиите на страните от ЕС за "терористични групи" в отговор на решението на Европейския съюз от четвъртък да постави в списъка си с терористични организации Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Корпусът се отчита само и единствено пред аятолах Али Хаменей, отбеляза АП.