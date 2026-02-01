Пекин улеснява онлайн медицинските консултации

Китай стартира пилотна програма в Пекин, която дава възможност на пациентите да получат достъп до онлайн медицински консултации за първи път, като част от по-широките усилия за използване на цифрови услуги, за да се направи висококачественото здравеопазване по-достъпно, съобщи „Синхуа".

Този ход бележи отклонение от сегашната практика в страната, според която интернет базираните консултации обикновено се ограничават до последващи посещения след първоначално записване. Услугите, обхванати от едногодишната пилотна инициатива, включват онлайн предварителни консултации, виртуална диагностика и доставка по домовете на предписани лекарства.

Проучването се провежда в две от водещите педиатрични болници в Пекин. Включени са специалности като детски растеж и развитие, детско хранене и детска дерматология. Здравните власти в Пекин заявиха, че тези области са избрани въз основа на силното търсене на пациенти, високия дял на нелокалните пациенти и относително управляемите клинични рискове за онлайн диагностика.

Пекин разполага с едни от най-модерните медицински ресурси в Китай и привлича голям брой пациенти от цялата страна. Очаква се въвеждането на първите онлайн консултации да облекчи натиска върху болниците и пациентите, да подобри качеството на услугите и да помогне за намаляване на пропуските по отношение на достъпа до грижи.