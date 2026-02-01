ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

290 снегорина обработват републиканските пътища

Китай постави нов рекорд за скорост на лазерна комуникация между Космоса и Земята

КМГ

2872
Снимка: Китайска медийна група

Китай успешно проведе експеримент за оперативно приложение на лазерна комуникация между Космоса и Земята със скорост, надвишаваща 100 гигабита в секунда (Gbps), което бележи значителен напредък в способностите на страната за високоскоростно предаване на данни в Космоса, съобщи „Синхуа".

Експериментът постигна скорост на комуникация от 120 Gbps, а висококачествените изображения от дистанционното наблюдение бяха успешно обработени от предадените данни, обяви в петък Институтът за аерокосмическа информация към Китайската академия на науките.

Резултатите от тестовете потвърдиха стабилна комуникационна връзка с висококачествено предаване на данни по низходяща линия. Това постижение представлява поредна важна стъпка за изследователския екип, след предишните пробиви от 10 Gbps през 2023 г. и 60 Gbps през 2025 г.

Според инситутът това постижение не само поставя нов национален рекорд за скоростта на лазерната комуникация между Космоса и Земята, но и преодолява предизвикателствата, свързани с бързото установяване и поддържане на дългосрочна стабилност, както и с осигуряването на ефективно и надеждно предаване на ултрависокоскоростни лазерни връзки.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

