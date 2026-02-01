Коста Рика избира нов президент и парламент днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гласоподавателите в Коста Рика отиват до урните днес, за да изберат нов президент, предаде БТА по информация на ДПА.

Лаура Фернандес, консервативният кандидат от управляващата партия „Независим народ", се смята за явен фаворит сред 20-те кандидати.

Ако никой кандидат не получи поне 40% от гласовете, на 5 април в страната ще има балотаж.

Тридесет и девет-годишната Фернандес води убедително в обществените допитвания относно изборите, като според социологическите агенции 40% от имащите право на глас са за нея. Тя е бивша министърка на националното планиране и икономическата политика в правителството на президента Родриго Чавес, а беше и началник на канцеларията му.

Повишилият се през последните години ръст на престъпността в традиционно мирната страна може да бъде решаващ фактор за много избиратели, посочва ДПА. Някои обвиняват президента Чавес, че не е успял да намали нивото на престъпността, докато мнозина виждат конфронтационния му стил като най-добрия шанс Коста Рика да овладее насилието.

На второ място в социологическите проучвания е икономистът Алваро Рамос от социалдемократическата „Партия за национално освобождение" с по-малко от 10%.

Съгласно конституцията президентът Чавес няма право да се кандидатира за преизбиране след своя четиригодишен мандат.

Успоредно с президентските избори ще се проведе и гласуване за нов парламент. Около 3,7 милиона души имат право да гласуват. Избирателните секции отварят в 6:00 ч. местно време (14:00 ч. бълг. вр.) и затварят в 18:00 ч. (2:00 ч. след полунощ бълг. вр.). Очаква се първите резултати да бъдат обявени през нощта или в ранните часове утре. Новият президент на Коста Рика ще встъпи в длъжност на 8 май.

Константино Уркуйо, професор по политически науки в университета в Коста Рика, заяви за Асошиейтед прес, че социалните катаклизми в страната, които доведоха Чавес на власт, не са нещо ново, като спомена подобни примери за консервативни популисти, печелещи президентски избори в Аржентина, Еквадор и САЩ.

Според него партията на Чавес е атакувала институциите на страната, което представлява безмилостна критика към съдебната система и опит за промяна на цялата конституционна рамка.