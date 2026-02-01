ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джип се вряза в заведение в пловдивския район "Тра...

Най-малко 9 загинали и 25 ранени при катастрофа на автобус в Анталия (Видео)

4088
Катастрофиралият автобус СНИМКА: Екс/gundemedairhs

Най-малко девет души са загинали, а 25 души са ранени в катастрофа с междуградски автобус, изпълняващ редовен курс по линията Текирдаг-Анталия, която стана тази сутрин в 10:20 часа (9:20 българско време), съобщи областният управител (валията) на Анталия Хулуси Шахин, цитиран от турските медии.

Пътнически автобус, пътуващ от Текирдаг за Анталия, се е преобърнал тази сутрин на пътя в участъка Анталия-Дьошемеалтъ, съобщи БТА.

Автобусът на транспортната фирма "Бузлу туризъм" потеглил снощи от Текирдаг, Северозападна Турция, за Анталия - популярна туристическа дестинация в южната част на страната. На един от острите завои на околовръстния път в участъка Анталия-Дьошемеалтъ водачът не успял да вземе завоя и автобусът полетял от канавката надолу в едно дере.

"За съжаление, последиците са много тежки, девет наши граждани починаха, 25 са ранени, някои от които са с опасност за живота. По първоначални данни, вероятно катастрофата се дължи на превишена скорост. Настилката е била мокра, имало е и мъгла, участъкът не позволява висока скорост, но вероятно не e било съобразено", допълни валията.

Последната спирка на автобуса преди Анталия е била на автогарата в град Ъспарта, откъдето сутринта са се качили пътници.

На мястото на катастрофата са изпратени екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), Бърза помощ, пожарната, полицията.

Започнало е разследване на катастрофата в Анталия, заяви турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч.

