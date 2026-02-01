Най-малко 31 полицаи са ранени при протестите срещу затварянето на културен център в Торино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 31 полицаи бяха ранени по време на протестите срещу затварянето на културен център с лява политическа насоченст в италианския град Торино, предаде БТА по информация на ДПА.

Поне десет души са арестуваните по време на сблъсъците между полицията и демонстрантите вчера. Засега няма информация за точния брой на ранените протестиращи. Протестите бяха насочени срещу закриването на културния център "Аскатасуна", който от десетилетия е място за провеждане на политически събития на италианската левица, отбелязва ДПА. Сградата беше затворена малко преди Коледа.

Организаторите съобщиха, че около 50 000 души са участвали в демонстрацията в центъра на града. На протеста бяха развявани много палестински знамена. В крайна сметка избухнаха безредици.

Тълпата хвърляше камъни, коктейли „Молотов" и други предмети по полицията. Беше запален и полицейски микробус. Силите за сигурност отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат тълпата.

Един демонстрант беше отведен с наранявания на главата. Видео показва полицай, легнал на земята, ритан и бит от маскирани лица. Италианското правителство осъди безредиците като "атака срещу държавата".

Леви активисти многократно са обвинявали правителството на министър-председателката Джорджа Мелони, че "репресира техните институции, като същевременно не предприема действия, когато десницата окупира имоти".