От 2 февруари с билет от 2 евро, за да видите Фонтана ди Треви в Рим

За деца и за столичани достъпът е безплатен

От понеделник, 2 февруари, един от най-емблематичните символи на Рим - фонтанът "Треви", навлиза в нова ера. За да се доближат до вътрешния периметър на монумента, посетителите ще трябва да заплатят входна такса от 2 евро, докато жителите на Рим ще имат безплатен достъп срещу представяне на лична карта.

Новата мярка, въведена от кметството на Вечния град, има за цел да осигури около 6,5 млн. евро годишно, които ще бъдат инвестирани изцяло в поддръжката и опазването на фонтана. Външният изглед на Фонтана ди Треви остава свободно достъпен за всички, без необходимост от билет.

Официалният старт е насрочен за понеделник в 9 часа, когато 26 стюарди на смяна ще бъдат разположени около монумента. Петима ще бъдат на билетните пунктове, а други 21 ще регулират потока от посетители. Временно ще бъдат използвани подвижни ограждения , докато постоянната ограда, преработена по изискване на Националната служба по културно наследство, бъде завършена до началото на март. Освен жителите на Рим безплатен достъп имат деца под 6 г., хора с увреждания с един придружител, лицензирани туристически гидове и притежатели на валидна Roma Mic Card. Всички останали трябва да закупят билет от 2 евро.

Билетът може да се купи на място, но само с банкова карта, или онлайн чрез сайта fontanaditrevi.roma.it. Възможна е и покупка с карта или в брой в Градските музеи, туристическите информационни центрове и оторизирани търговски обекти. Входът към вътрешната зона се намира на Виа дела Стамперия, а изходът -на Виа дей Крочифери. Достъпът включва стълби, затова детските колички трябва да бъдат оставяни временно при контрола на входа. На място няма тоалетни или гардероб. Посетителите могат да влизат с кучета само ако са с каишка и с намордник или в преносима чанта.

Новият режим е съпътстван и от ясни правила. Забранени са консумацията на храни и напитки, пушенето, сядането по ръба на басейна, изливането на течности и хвърлянето на предмети (с изключение на традиционното хвърляне на монета). Глобите за тези нарушения варират между 40 и 240 евро. Къпането и загребването на вода се наказват с глоба от 450 евро, а повреждането на фонтана или прилежащата зона може да доведе до арест до една година или глоба не по-малка от 2065 евро.