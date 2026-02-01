Пакистанските сили за сигурност са убили 145 бойци на бунтовническа групировка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пакистанските сили за сигурност са убили 145 бойци в рамките на 40 часа след съгласувани атаки в Белуджистан, заяви главният министър на провинцията Мир Сарфраз Бугти, цитиран от Ройтерс.

Събитията са показателни за упоритостта на бунтовниците в богатата на ресурси провинция, граничеща с Иран и Афганистан, където сепаратистки паравоенни групировки засилиха нападенията срещу силите за сигурност, цивилното население и инфраструктурата, посочва БТА по информация на световната агенция.

Броят на жертвите включва бойци, убити при акции през последните да дни, както и бойци, убити по време на текущи "операции по разчистване", каза главният министър на Белуджистан на пресконференция в град Квета.

Военните съобщиха, че 92-ма бойци са били убити вчера.

Това е най-големият брой бойци, убити за толкова кратък период, от засилването на бунтовническите действия, каза Бугти, без да предоставя сравнителни данни.

Освен това той посочи, че при атаките са били убити и 17 служители на реда и 31 мирни жители, с които общият брой на жертвите става 195.

Белуджистан, най-голямата по територия, но и най-бедна провинция на Пакистан, от десетилетия преживява размирици, предизвикани от сепаратисти от етноса белуджи, борещи се за по-голяма автономия и по-голям дял от природните ресурси.

Забранената сепаратистка групировка "Армия за освобождение на Белуджистан" пое отговорност за нападенията, заявявайки, че е започнала координирана операция, наречена "Хероф" ("Черна буря"), насочена срещу силите за сигурност в цялата провинция.

Пакистанските военни заявиха вчера, че нападенията са извършени от спонсорирани от Индия бойци. Индия, отрече това твърдение, обвинявайки Исламабад в отклоняване на вниманието от собствените му вътрешни проблеми.

"Категорично отхвърляме безпочвените твърдения, отправени от Пакистан", заяви говорителят на индийското външно министерство Рандхир Джайсвал, добавяйки, че Исламабад трябва вместо това да насочи вниманието си към "дългогодишните искания на своя народ в региона".

Насилието избухна едновременно в няколко области в провинцията, което доведе до мащабни операции на армията, полицията и антитерористични звена. В някои райони бе обявено извънредно положение за болниците.

Военните заявиха, че силите за сигурност са отблъснали опитите на бойци да поемат контрола над който и да е град или стратегически обект.

Пакистан често е изправян пред периодични атаки на ислямистки групировки на други места в страната, включително фракции, свързани с пакистанските талибани.