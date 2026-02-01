Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия обяви днес, че е превзела още две села в Източна Украйна, предаде БТА по информация на ТАСС.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи във всекидневната си сводка за превземането на Зеленое в североизточната Харковска област и Сухоцкое в съседната Донецка област, на юг.

Зеленое се намира близо до границата с Русия при Белгородска област.

Сухецкое е в Покровски район. То се намира на около 8 километра северно от град Покровск - основна цел на руската армия, за която се водят ожесточени сражения.

В редовната си сводка Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, цитиран от Укринформ, за 338 сражения вчера.

Най-сложна е била обстановката на Покровското направление, където са били регистрирани 80 стълкновения.

Други горещи точки са били градовете Лиман и Константиновка в Донецка област и Гуляйполе в съседната Запорожка, на юг.

Русия редовно съобщава за превзети села в източни украински области, където напредва бавно, но методично. За сметка на това тя отдавна не е установявала контрол над някой по-голям украински град, като в момента се водят ожесточени сражения за Покровск, както и за Купянск, Харковска област.