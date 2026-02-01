ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руски дронове удариха родилен дом в Запорожие, шестима са ранени (снимки)

Руските сили поразиха родилен дом в Запорожие. СНИМКИ: Фейсбук Иван Федров

Руските сили са поразили родилен дом в украинския град Запорожие по време на атака с дронове, съобщи в профила си във фейсбук Иван Федоров, ръководител на Запорожката областна военна администрация и публикува снимки. На тях се виждат кадри от болнични кабинети, опустошени от взрива. На кадрите се виждат счупени прозорци, унищожено обзавеждане и много отломки на земята.

„Руснаци са ударили родилен дом в Запорожие. Предварителните данни сочат, че шестима души са ранени", написа Иван Федоров. Двама от ранените са били жени, които точно са били преглеждани, когато е било извършено нападението.

В града е обявена въздушна тревога и жителите са призовавани да останат на безопасно място, отбелязва Укринформ.

