Мерц: ЕС да играе активна роля или ще се превърне в играчка на великите сили

Европейският съюз трябва да играе активна роля или в противен случай ще се превърне в играчка на великите сили, заяви германският канцлер Фридрих Мерц в интервю за хърватската обществена телевизия ХРТ вчера, предаде ХИНА.

Той подчерта, че сега Европа говори много повече за съвместна отбрана, отколкото го е правила в миналото, допълва БТА.

Германският канцлер беше в Хърватия за участие в неформалната среща на Европейската народна партия (ЕНП), която се състоя в Загреб в петък и събота, а също така проведе двустранна среща с хърватския премиер Андрей Пленкович.

Това беше първото му посещение в Хърватия и първо посещение в страната на германски канцлер след Ангела Меркел, отбелязва ХИНА.

"Изправени сме пред въпрос от решаващо значение: дали искаме да имаме активна роля в този свят или да се превърнем в играчка на великите сили. Аз открито се обявявам за това да имаме наша собствена роля, да имаме достатъчно самоувереност, че сме силни и че сме способни да защитаваме собствените си интереси в света", посочи Мерц за ХРТ.

По думите му, за да се постигне това, са необходими три предпоставки: отбранителни способности, конкурентоспособност и решителност на страните членки на ЕС.

"По този въпрос като цяло имаме съгласие в Европейския съюз", добави канцлерът.

Той подчерта, че в момента има повече разговори в ЕС по темата за съвместната отбраната от когато и да било преди.

Мерц също така изтъкна, че новите геополитически обстоятелства в Европа и света могат да допринесат за по-бързо разширяване на ЕС, но че все още няма ясно решение по този въпрос, като добави, че в това отношение разчита на съветите на хърватския премиер Андрей Пленкович, който познава добре региона.

"Андрей Пленкович вероятно може да прецени това най-добре - този регион и страните от Западните Балкани. Всички ние, включително аз, разчитаме на неговите съвети, защото той познава добре този регион и участниците в него. Говорим за това, но все още нямаме решение", посочи Мерц.

По отношение на енергетиката и енергийната независимост Мерц заяви, че съжалява за необратимия отказ на Германия от атомната енергия.

"Така стоят нещата - можем да съжаляваме за това и аз съжалявам. Но няма смисъл да задълбаваме върху това, решението вече е взето", коментира той.

Канцлерът заяви още, че решението за отказ от руския газ също е необратимо и Германия иска силно да се ориентира към вятърната и слънчевата енергия. Тя обаче също така се нуждае от газ и "в този смисъл тази част на Европа играе важна роля", каза той, като добави, че е обсъждал този въпрос с Пленкович в последните седмици.

Мерц също така заяви, че той е в съгласие с хърватския премиер, "когато става въпрос за важни политически въпроси на ЕС".