290 снегорина обработват републиканските пътища

Турските власти откриха 142 кг метамфетамин в товарен автомобил

Метамфетамин. СНИМКА: pixabay

 Турските органи по сигурността в град Шърнак, Югоизточна Турция, са конфискували 142 кг метамфетамин, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в мрежата Ен Сосял (NSosyal), предаде БТА.

Наркотикът е бил разкрит в резултат на операция на екипи на Дирекцията за борба срещу наркотрафика и организираната престъпност към Дирекцията по сигурността в Шърнак.

В рамките на операцията екипите осъществили проследяване на товарен автомобил. След като установили, че ТИР-ът превозва наркотици, предприели претърсване на камиона.

При проверката са разкрити 142 кг метамфетамин, синтетичен наркотик със стимулиращо действие.

Задържани са двама души по обвинение в нелегален наркотрафик.

„Борбата с наркотиците не е просто „проблем на вътрешната сигурност", а борба за „глобална сигурност". Обявихме всеобща война срещу наркотиците. Водим тази война не само за нашата страна, но и за човечеството. Поздравявам участниците в тази успешна операция", посочва в профила си турският вътрешен министър.

