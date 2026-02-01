Гърция въвежда психотестове за учители

Министерството на образованието в Гърция планира въвеждането на нова рамка за превантивна оценка на учителите, която включва специализирани психологически тестове. Министърът обяви планове за създаване на комисии от медицински психолози, съвместно с Министерството на здравеопазването, които да оценяват кандидатите преди назначаването им на работа. Обсъжда се въвеждането на задължителни психиатрични прегледи на всеки три години за постоянните учители.

Според данни на министерството, около 2500 учители в цялата страна са идентифицирани като неспособни да изпълняват задълженията си в класната стая, предимно поради психологически причини. За тези учители, които вече са в системата, но не са в състояние да преподават, се предвижда възможност за постоянно административно пренасочване, вместо пълно освобождаване, за да се гарантира сигурността в училищата.

Тези мерки са част от по-широка реформа за задължително оценяване на учителите, която среща сериозна съпротива и протести от страна на синдикатите.

Федерацията на учителите в началното образование обяви серия от едночасови ежедневни прекъсвания на работата, които започнаха на 8 до 30 януари 2026 г.. Синдикатите се противопоставят не само на психологическите тестове, но и на цялостната система за задължително оценяване на труда им, и я определят като „авторитарна".