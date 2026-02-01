ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нотингам" взе вратар от "Сити"

Почина 18-годишен, пострадал при пожара в Кран Монтана

Това е моментът, в който фойерверкът подпалва тавана в нощния бар в Кран Монтана, където загинаха 47 души.

18-годишен швейцарец, пострадал при пожара в Кран Монтана навръх Нова година, е починал в болницата в Цюрих в неделя. 

Така загиналите в бар "Constellation" стават 41, съобщи окръжният прокурор. Прокуратурата не даде повече информация за разследването на пожара, пише swissinfo. 

Огромният пожар стана в нощта на 31 декември срещу 1 януари. Фойерверки, които са били прикрепени към бутилки шампанско са подпалили тавана на заведението, откъдето тръгнал огънят. Имало само един изход, който бил нагоре по тесни стълби. Заведението било пълно и настъпила суматоха при евакуацията. 

115 души бяха ранени при пожара. Собственикът на заведението Жак Морети бе оставен в ареста за 3 месеца, а съпругата му Джесика остана на свобода. 

Това е моментът, в който фойерверкът подпалва тавана в нощния бар в Кран Монтана, където загинаха 47 души.

