Почина 18-годишен, пострадал при пожара в Кран Монтана

18-годишен швейцарец, пострадал при пожара в Кран Монтана навръх Нова година, е починал в болницата в Цюрих в неделя.

Така загиналите в бар "Constellation" стават 41, съобщи окръжният прокурор. Прокуратурата не даде повече информация за разследването на пожара, пише swissinfo.

Огромният пожар стана в нощта на 31 декември срещу 1 януари. Фойерверки, които са били прикрепени към бутилки шампанско са подпалили тавана на заведението, откъдето тръгнал огънят. Имало само един изход, който бил нагоре по тесни стълби. Заведението било пълно и настъпила суматоха при евакуацията.

115 души бяха ранени при пожара. Собственикът на заведението Жак Морети бе оставен в ареста за 3 месеца, а съпругата му Джесика остана на свобода.