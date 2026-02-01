Русия: Подкрепяме позицията на Китай по отношение на Тайван

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви пред китайския външен министър Ван И, че Москва продължава да подкрепя Пекин по въпроса за Тайван, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Китай и Русия изградиха тесни връзки през последните години и обявиха стратегическо партньорство „без ограничения" дни преди руският президент Владимир Путин да изпрати десетки хиляди войници в Украйна през февруари 2022 г.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия и не се е отказал от използване на сила, за да го постави под свой контрол. Пекин предложи на Тайван модел „една държава, две системи", подобен на Хонконг, въпреки че никоя голяма политическа партия в Тайван не подкрепя това. Русия многократно е заявявала, че се противопоставя на независимостта на Тайван под каквато и да е форма и счита острова за неразделна част от Китай.

„Виждаме, че недоброжелателите на Китай продължават да дестабилизират ситуацията в Тайванския проток. Искам да потвърдя нашата последователна и непоколебима подкрепа за Пекин по въпроса за Тайван", каза Шойгу.

„Изхождаме от факта, че правителството на Китайската народна република е единственото легитимно правителство, представляващо целия Китай", добави той.

Шойгу, бивш руски министър на отбраната, пристигна в Китай по-рано днес. Съветът за сигурност на Русия заяви, че Шойгу и Ван И ще се срещнат, за да обсъдят въпроси, свързани със сигурността.

Шойгу се срещна с китайския първи дипломат и през декември в Москва.