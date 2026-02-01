Германия и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в енергетиката

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия и Саудитска Арабия подписаха обширна декларация за засилване на сътрудничеството в областта на енергетиката по време на посещението на германския министър на икономиката Катерина Райхе в Рияд днес, съобщи ДПА.

Райхе и саудитският министър на енергетиката Абдулазиз бин Салман подписаха също така 10 писма за намерение за разширяване на сътрудничеството между германски и саудитски компании, предаде БТА.

„Споразуменията обхващат ключови за бъдещето области", заяви Райхе, откроявайки енергетиката, изкуствения интелект, водорода, създаването на индустриална стойност и иновациите.

Тя отбеляза дефицита, който Саудитска Арабия отчита заради спада в цените на петрола, и добави, че Рияд търси начини да разнообрази източниците си на приходи.

„Диверсификацията е начин да се осигури защита срещу колебанията в цените на петрола, да се овладее безработицата и да се дадат перспективи за бъдещето на младото поколение в страната", каза министърът.

Меморандумът за разбирателство, договорен между двете страни, обхваща всички области на енергетиката, както и химическия сектор. Внимание се отделя на справянето с въглеродния диоксид, цифровизацията в енергийния сектор и създаването на надеждни вериги за доставки.

Предвижда се и засилване на сътрудничеството между компаниите и частния и публичния сектор.

При посещението на Райхе германски и саудитски енергийни компании сключиха споразумение за износ на амоняк на фона на усилията на двете страни да разширят партньорството си в областта на зеления водород.