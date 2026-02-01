Задължителни вериги в Западна Гърция, частична отмяна на забраните за камиони

С оглед на влошените метеорологични условия в Северна Гърция движението на превозните средства се осъществява с използване на специален тип гуми или вериги против хлъзгане в определени точки от пътната мрежа.

Ограниченията са в сила за високите части на областите Флорина, Кастория и Козани. Полицията извършва проверки на националния път Козани-Янина и към границата с Албания при Кристалопиги.

Напомняме, че в Гърция липсата на вериги (когато е обявено задължително ползване) глобата е 40 или 80 евро в зависимост от конкретната наредба. От 1 октомври до 30 април всички шофьори в Гърция са длъжни да носят в автомобила си вериги, освен ако автомобилът не е оборудван със зимни гуми.

Забраната за камиони над 3,5 тона е отменена в участъка между Венетико и Панагия (от 150-и до 121-ви км) и в двете посоки. Остава в сила временна забрана за всички тежкотоварни автомобили над 3,5 тона от 1-ви до 41,5-ти км по Национален път Гревена – Трикала (E.O. 15).

Лошото време „помете" Агиокампос (Лариса) и създаде големи проблеми в Агиокампос, на моста Калатрава. Районът около емблематичния мост е сериозно засегнат, като водната стихия е отнесла покъщнина, столове и оборудване от крайбрежните заведения и обекти за настаняване. Проливните дъждове са превърнали улиците в реки.

Пътната мрежа в крайбрежната зона на община Агия е засипана с наноси, камъни и отломки, което прави придвижването изключително опасно.