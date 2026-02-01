Франция: Иран да се реши на големи отстъпки, за да не ги удари САЩ

Иран трябва "да се реши на големи отстъпки" в дипломатическите преговори, за да не нанесат САЩ удари на негова територия, заяви френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

В интервю, публикувано днес във в. "Либерасион", Баро се аргументира, че САЩ са готови "да започнат военна операция" срещу Ислямската република, предаде БТА. В същото време те "предложиха преговори на (иранския) режим", отчете той и призова Техеран "да (седне на масата), да направи големи отстъпки и да промени радикално позицията си".

"Иран трябва да престане да бъде заплаха за региона... и за нашите интереси в областта на сигурността, а иранският народ трябва да си възвърне свободата", подчерта френският външен министър. Той призова по-конкретно иранския "режим да прекрати потисничеството, да освободи (задържаните демонстранти и политическите затворници), да спре екзекуциите и да възстанови достъпа до интернет".

Двама граждани на Франция - Сесил Колер и Жак Пари, осъдени през 2022 г. съответно на 20 и на 17 години затвор в Иран по обвинения в шпионаж в полза на Израел и впоследствие освободени в началото на ноември, но със забрана да напускат страната, "са в безопасност във френското посолство в Техеран", каза още пред френския всекидневник Баро. Той призова иранските власти да позволят на Колер и Пари да се завърнат в родината си.

Френският външен министър даде интервюто на фона на напрежението между САЩ и Иран.

Отношенията между Техеран и Европейския съюз (ЕС) също са обтегнати. По-рано тази седмица ЕС обяви военната опора на иранския режим - Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, за терористична организация. В отговор Техеран квалифицира днес по същия начин въоръжените сили на държавите от ЕС.