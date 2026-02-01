Медведев пред медии: Европейските държави не успяха да победят Русия в Украйна

Бившият президент и премиер на Русия Дмитрий Медведев, който е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, каза, че европейските държави не са успели да победят Русия в Украйна, но са нанесли сериозни икономически щети на самите себе си, опитвайки се да го направят, предаде БТА по информация на Ройтерс.

„Европа много ме изненада", каза Медведев в интервю, дадено за Ройтерс, ТАСС и руския военен блогър „WarGonzo".

„Защото Европа подкопава основите на собственото си съществуване със собствените си действия. Това е просто удивително", заяви Медведев. Той допълни, че европейските сили са искали да „нанесат стратегическо поражение на Русия", но „не са постигнали нищо".

В интервюто Медведев каза още, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „наистина се старае" да остане в историята като миротворец. „Тръмп, това е очевидно, иска да остане в историята като миротворец. И той се старае. Някъде му се получава, другаде – не. Но той наистина се старае да го прави", отбеляза Медведев.

Бившият руски президент заяви и, че Тръмп въвежда нови начини за управление на страната си чрез социалните мрежи. „Той е човек, който въвежда напълно нови начини на управление. Обърнете внимание – това е първият президент на САЩ, който управлява страната чрез социалните мрежи: чрез „Трут соушъл" и чрез „Екс", каза Медведев.

Той заяви, че Русия уважава избора на американския народ, гласувал за избирането на Тръмп за държавен глава. Но Медведев добави, че Тръмп „като бивш бизнесмен - а бивши бизнесмени няма, както и няма някои други бивши категории – винаги действа безцеремонно. Първо ще ви уплаши, после ще отстъпи, а вие ще се съгласите на половината от условията му", обясни Медведев. Той отбеляза, че „това е доста ефективно – и в отношенията с Великобритания, и с други европейски държави, и с множество други страни".

По отношение на Тръмп Медведев също така заяви, че „той е емоционален човек, но от друга страна този хаос, за който е прието да се говори и който пораждат неговите действия, не е точно такъв. Очевидно е, че зад това се крие напълно осъзната и грамотна линия", подчерта той. Според Медведев начинът на управление на Тръмп е „оригинален, но в определени отношения напълно ефективен".

В интервюто Медведев каза, че предходният президент на САЩ Джо Байдън е избягвал всякакви контакти с Русия.