ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нотингам" взе вратар от "Сити"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22204250 www.24chasa.bg

Иран не планира военни учения в Ормузкия проток

844
Иран не планира военни учения в Ормузкия проток. СНИМКА: Pixabay

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на режима в Техеран, не планира учения в Ормузкия проток, увери представител на иранските власти, цитиран от Ройтерс.

В четвъртък държавната телевизия Прес Ти Ви обяви, че такива маневри ще има днес и утре, съобщи БТА.

"Няма план Гвардейците да проведат военни учения там и няма официално съобщение за това. Само медийни съобщения, които не са верни", каза обаче днес цитираният служител пред Ройтерс.

Ученията в този ключов проток, през който минава значителна част от износа на петрол, бяха обявени от Прес Ти Ви на фона на напрежението между Иран и Съединените щати, чийто президент Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по страната, ако не се съгласи на споразумение за ядрената си програма.

САЩ "няма да толерират опасни действия" на Иран в Ормузкия проток, предупреди в петък Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток.

Иран не планира военни учения в Ормузкия проток. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)