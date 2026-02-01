Иран не планира военни учения в Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на режима в Техеран, не планира учения в Ормузкия проток, увери представител на иранските власти, цитиран от Ройтерс.

В четвъртък държавната телевизия Прес Ти Ви обяви, че такива маневри ще има днес и утре, съобщи БТА.

"Няма план Гвардейците да проведат военни учения там и няма официално съобщение за това. Само медийни съобщения, които не са верни", каза обаче днес цитираният служител пред Ройтерс.

Ученията в този ключов проток, през който минава значителна част от износа на петрол, бяха обявени от Прес Ти Ви на фона на напрежението между Иран и Съединените щати, чийто президент Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по страната, ако не се съгласи на споразумение за ядрената си програма.

САЩ "няма да толерират опасни действия" на Иран в Ормузкия проток, предупреди в петък Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток.