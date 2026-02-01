В РС Македония вече система автоматично лови нарушения на пътя

На територията на градовете Скопие, Куманово и Тетово и по транспортните коридори 8 и 10 в Република Северна Македония от днес започва прилагането на системата "Безопасен град" за автоматично санкциониране при нарушаване на правилата за движение по пътищата, съобщава БТА по информация на МИА.

В първата фаза системата ще установява четири категории обичайни нарушения на правилата за движение - неразрешено паркиране, шофиране с по-висока от разрешената скорост, преминаване на червен светофар и управление на превозно средство с изтекло удостоверение за регистрация.

"Не е целта да се наказват гражданите, а да няма последици от пътни инциденти и загубени човешките животи. Очаквам драстично да намалее броят на нарушенията и наказанията", коментира по повод въвеждането на системата премиерът Християн Мицкоски, цитиран от изданието "360 градуса".

Той каза, че правителството и Министерството на вътрешните работи са решили в началото да увеличат толеранса при превишаване на скоростта, за да може гражданите постепенно да свикнат с новата система.

"Увеличихме прага на толеранс - при 50 километра в час ще бъде 6 километра в час, при над 50 ще бъде 9 километра в час, а при над 90 - 12 километра в час", уточни Мицкоски.

В момента прагът на толеранс е 15 процента над разрешената скорост, докато европейският стандарт е 10 процента, посочи премиерът, като добави, че с течение на времето ще бъдат върнати европейските критерии.

На 23 януари парламентът на Северна Македония прие по бърза процедура промени в Закона за наказанията, които дадоха зелена светлина за влизането в сила на системата „Безопасен град", чрез която нарушителите на закона за движение по пътищата получават на мобилните си телефони съобщение с извършеното нарушение и фиш за глоба.

Промените предвиждат засилване на безопасността на движението чрез използването на технически средства и регистриращи устройства, което ще позволи бързо и ефективно установяване и санкциониране на нарушенията. Очакванията са процедурите да бъдат по-бързи, а мерките да повлияят на общата превенция и намаляване на произшествията в страната.