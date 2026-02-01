Буря с поройни дъждове наводни района около Лариса в Централна Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежки метеорологични условия с поройни дъждове и силни ветрове обхванаха днес района на град Лариса, Централна Гърция днес, като предизвикаха преливане на някои реки, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", предаде БТА.

Наводнения бяха регистрирани също в селските райони около село Агия, източно от Лариса, а в някои крайбрежни зони морето заля пътища и наруши пътното движение.

Лошото време обхвана голяма част от Гърция от снощи, включително по-широката зона на Атина, с обилни валежи, гръмотевични бури, силни ветрове и риск от градушка на определени места.

Службата за гражданска защита издаде предупреждение "червен код" за седем района, а за Атина е в сила предупреждение "оранжев код".

Предупредителни съобщения бяха изпратени чрез спешния телефон 112 късно снощи до жителите на Пелопонес, Ахая, Илия, Закинтос, Кафалония, Тесалия, Иматия и Пиерия, които бяха призовани да ограничат пътуванията и да следват официалните указания.

Властите продължават да наблюдават ситуацията и предупреждават гражданите да бъдат внимателни на фона на продължаващите тежки метеорологични условия.