Ирак отново не успя да избере президент

Иракският парламент отново не успя да излъчи нов президент на страната поради разногласия относно избора на кандидат за поста, предаде ДПА.

Парламентът отложи заседанието си за избиране на президент до второ нареждане, съобщиха източници от отдела за връзки с обществеността на законодателния орган, без да предоставят допълнителни подробности, пише БТА.

Друго заседание за избор на президент, проведено преди няколко дни, също беше отложено поради разногласия между кюрдските представители в парламента относно техния кандидат.

По традиция кюрдски политик е избиран за президент на Ирак, пост, който до голяма степен е церемониален. Постът на председател на парламента традиционно се заема от сунитски мюсюлманин, а министър-председателят е мюсюлманин шиит.

Днешното заседание беше отложено поради липса на кворум, след като кюрдските партии отново не успяха да се споразумеят за общ кандидат за президентския пост.

Министър-председателят на автономния регион Иракски Кюрдистан, Марсуд Барзани, заяви в прессъобщение, че все още не е постигнато споразумение.

Делегация на „Координационната рамка“, основният шиитски блок на Ирак, трябваше да посети столицата на Иракски Кюрдистан - Ербил, за разговори с кюрдските лидери относно взимане на решение за постовете на президент и министър-председател, според кюрдския новинарски портал „Кюрдистан 24“.

След като бъде избран, президентът ще номинира министър-председател, който ще заема най-важния пост в страната. Фаворитът за тази роля е Нури ал Малики, който вече заемаше поста на премиер от 2006 до 2014 г. след свалянето от власт на дългогодишния диктатор Саддам Хюсеин.

Седемдесет и пет-годишният Ал Малики е потвърдил амбициите си да стане отново министър-председател, въпреки публичното противопоставяне на президента на САЩ Доналд Тръмп на възстановяването му на поста.

Миналата седмица „Координационната рамка“ номинира Ал Малики, който се смята за близък до Иран, за свой кандидат за поста.

Тръмп предупреди, че САЩ ще оттеглят подкрепата си за Ирак, ако Ал Малики бъде преизбран, обвинявайки го в преследване на „безумни политики и идеологии“ по време на последния му мандат.

Вчера „Координационната рамка“ поднови подкрепата си за Ал Малики като свой кандидат за премиерския пост, заявявайки, че изборът на министър-председател на страната е чисто иракски конституционен въпрос, съобщи иракската държавна информационна агенция ИНА (INA).

След последните парламентарни избори през ноември, проиранският алианс се очерта като блокът с най-голям брой места в законодателния орган.

Критиците обвиниха Ал Малики, че е отговорен за успеха на джихадистката групировка „Ислямска държава“ в превземането на големи части от Ирак поради лошо управление. Те го обвиняват също в разпалване на напрежение между отделните общности в страната.

През 2017 г. Ирак обяви победа над „Ислямска държава“ след водена от САЩ военна кампания срещу радикалната групировка.