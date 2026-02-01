ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12 убити при руска атака с дрон срещу автобус с работници в Източна Украйна

Автобус СНИМКА: Pixabay

Дванадесет души бяха убити, а седем - ранени, при руска атака с дрон срещу автобус с работници в Днепропетровска област, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на военната администрация в източния украински регион Олександър Ганжа.

Той съобщи, че атаката е била извършена в Павлоградски район. На прицел е бил взет служебен автобус на едно от местните предприятия, предаде БТА.

Павлоград се намира в източната част на Днепропетровска област, на няколко десетки километра на запад от епицентъра на сраженията в Донецка област.

В съседния регион една жена бе убита, а друга - ранена, при руска бомбардировка в Славянск, съобщи ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях, цитиран също от Укринформ.

 

