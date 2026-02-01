ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първи граждански самолет кацна в Хартум за първи път от почти 3 г.

Самолет по време на полет Снимка: Рixabay

Самолет, изпълняващ граждански полет, кацна днес на летището в суданската столица Хартум, предаде Франс прес. Това се случва за първи път от почти три години, през които гражданското въздухоплаване беше преустановено заради гражданската война в страната.

Днес самолет на авиокомпания „Судан еъруейс“ е изпълнил полет между Порт Судан на Червено море и летището в Хартум, съобщи суданската Агенция за гражданско въздухоплаване и уточни, че в самолета е пътувал и премиерът на Судан Камил Идрис, пише БТА.

Самолет по време на полет Снимка: Рixabay

