Първи граждански самолет кацна в Хартум за първи път от почти 3 г.

Самолет, изпълняващ граждански полет, кацна днес на летището в суданската столица Хартум, предаде Франс прес. Това се случва за първи път от почти три години, през които гражданското въздухоплаване беше преустановено заради гражданската война в страната.

Днес самолет на авиокомпания „Судан еъруейс“ е изпълнил полет между Порт Судан на Червено море и летището в Хартум, съобщи суданската Агенция за гражданско въздухоплаване и уточни, че в самолета е пътувал и премиерът на Судан Камил Идрис, пише БТА.