Френска компания продава свое US подразделение заради връзки с ICE

Френската ИТ компания „Капджемини“ (Capgemini) ще продаде американското си дъщерно дружество „Капджемини говърмънт салюшънс“ - Си Джи Ес (Capgemini Government Solutions - CGS), предаде Ройтерс.

Компанията бе подложена на натиск да обясни договор, сключен от подразделението й с от последното с Американската имиграционна и митническа служба (ICE), съобщи БТА.

Френски депутати, както и министърът на финансите Ролан Лескюр, поискаха от компанията да даде яснота за договора на фона на опасенията относно методите, използвани от американската служба след фаталните инциденти с двама американски граждани в Минесота миналия месец.

„Капджемини“ прецени, че обичайните правни ограничения, налагани в САЩ при сключването на договори с федерални органи, извършващи класифицирани дейности, не позволяват на групата да упражнява подходящ контрол върху определени аспекти от дейността на това дъщерно дружество, за да се гарантира съответствие с целите на групата“, се казва в изявление.

Според „Капджемини“ процесът на продажба ще бъде „започнат незабавно“.

Изпълнителният директор на групата Айман Езат заяви миналата седмица, че компанията неотдавна е разбрала за естеството на договора, възложен на Си Джи Ес от Американската имиграционна и митническа служба през декември 2025 година. „Капджемини“ обаче не е имала достъп до никаква класифицирана информация, класифицирани договори или каквото и да е, свързано с техническите операции на Си Джи Ес, както се изисква от американските разпоредби в сферата на сигурността по отношение на държавните договори, допълни той.