Известен венецуелски активист бе освободен от затвора

Известен венецуелски активист бе освободен от затвора, предаде Франс прес, като се позова на негов роднина.

Хавиер Тарасона бе задържан преди около четири години и половина - през юли 2021 г., по обвинения в тероризъм, държавна измяна и подбуждане към омраза. Той е бил освободен днес от прочутия затвор "Еликоиде" в Каракас, съобщи за АФП брат му Рафаел, пише БТА.

Той каза, че първото, което Хавиер е направил след това, е да отиде в църква в центъра на венецуелската столица.

Активистът бе освободен два дни след като временната президентка на Венецуела Делси Родригес закри въпросния затвор под натиска на Съединените щати, отбелязва АФП.

Преди един месец венецуелският президент Николас Мадуро бе задържан от американски военни и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително в наркотрафик.

Хавиер Тарасона бе един от най-активисти, задържани във Венецуела, и редица правозащитни групи, сред които "Амнести Интернешънъл", призоваваха за неговото освобождаване. 

По данни на неправителствената организация "Криминален форум" (Foro Penal) в южноамериканската държава остават най-малко 711 политически затворници, включително 65 чужденци.

 

 

