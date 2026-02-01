Ван И: Руско-китайските отношения ще достигнат ново ниво тази година

Дипломат номер едно на Китай Ван И, който е министър на външните работи, прогнозира, че руско-китайските отношения ще достигнат ново ниво тази година. Тези уверения той изрази по време на среща с ръководителя на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу, предаде Франс прес, като се позова на изявление на китайското правителство.

Пекин и Москва засилиха икономическото сътрудничество и техните дипломатически контакти в последните години. От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. стратегическото партньорство между двете страни се укрепи още повече, пише БТА.

Срещата на Ван И и на Сергей Шойгу се вписваше в нов цикъл на стратегическа комуникация, каза китайското външно министерство.

Ван е заявил на Шойгу, че двете им страни трябва да работят заедно в защита на мултилатерализма в период на бурни времена и да насърчават един многополюсен равнопоставен и действащ по правилата свят.

Китай също така е на разположение да работи с Русия, за да задълбочи стратегическата координация и така руско-китайските отношения да достигнат ново ниво през новата година, е казал Шойгу на Ван И.

Срещата между двамата се проведе в момент, в който САЩ казват, че са близо до сключването на споразумение, коeто ще сложи край на войната в Украйна.

По-рано тази седмица главният икономически емисар на Русия се срещна с американски представители във Флорида, за да дискутират въпроса за прекратяване на конфликта в Украйна.

Китай запазва неутралитет в този конфликт и казва, че не предоставя летална помощ на нито една от двете страни в него, противно на САЩ и на други западни страни. Но Китай е близък политически и икономически съюзник на Русия и никога не осъди руската инвазия в Украйна, посочва Франс прес.