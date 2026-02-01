ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две самоубийства и останки от крайници в София за ...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22205563 www.24chasa.bg

Ван И: Руско-китайските отношения ще достигнат ново ниво тази година

2576
Китайският външен министър Ван И Снимка: Архив Снимка: Архив

Дипломат номер едно на Китай Ван И, който е министър на външните работи, прогнозира, че руско-китайските отношения ще достигнат ново ниво тази година. Тези уверения той изрази по време на среща с ръководителя на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу, предаде Франс прес, като се позова на изявление на китайското правителство.

Пекин и Москва засилиха икономическото сътрудничество и техните дипломатически контакти в последните години. От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. стратегическото партньорство между двете страни се укрепи още повече, пише БТА.

Срещата на Ван И и на Сергей Шойгу се вписваше в нов цикъл на стратегическа комуникация, каза китайското външно министерство.

Ван е заявил на Шойгу, че двете им страни трябва да работят заедно в защита на мултилатерализма в период на бурни времена и да насърчават един многополюсен равнопоставен и действащ по правилата свят.

Китай също така е на разположение да работи с Русия, за да задълбочи стратегическата координация и така руско-китайските отношения да достигнат ново ниво през новата година, е казал Шойгу на Ван И. 

Срещата между двамата се проведе в момент, в който САЩ казват, че са близо до сключването на споразумение, коeто ще сложи край на войната в Украйна. 

По-рано тази седмица главният икономически емисар на Русия се срещна с американски представители във Флорида, за да дискутират въпроса за прекратяване на конфликта в Украйна.

Китай запазва неутралитет в този конфликт и казва, че не предоставя летална помощ на нито една от двете страни в него, противно на САЩ и на други западни страни. Но Китай  е близък политически и икономически съюзник на Русия и никога не осъди руската инвазия в Украйна, посочва Франс прес.

 

Китайският външен министър Ван И Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)