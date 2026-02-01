Шестима британски туристи са загинали след екскурзия в Кабо Верде от 2023 г. насам

Четирима британски туристи са починали само за четири месеца, след като са били повалени от тежки стомашни инфекции по време на посещение в популярната дестинация Кабо Верде. Това разкриха адвокатите, представляващи техните потънали в скръб семейства. Смъртните случаи са част от по-широка тенденция, като според адвокатската кантора Irwin Mitchell шестима британци са починали в Кабо Верде от януари 2023 г. насам.

64-годишната Елена Уолш от Бирмингам, 55-годишният Марк Ашли от Бедфордшир, 64-годишната Карен Пули от Глостършир и 56-годишен мъж са починали миналата година, след като са се заразили с тежки стомашни инфекции по време на престоя си на островите край бреговете на Западна Африка, пише "Дейли мейл".

55-годишната съпруга на господин Ашли, Ема, заяви, че семейството й е в пълен шок след внезапната му смърт.

„Отидохме в Кабо Верде с надеждата да си починем, но Марк се разболя тежко и никога не се възстанови", разказва тя.

Шофьорът на мотокар се разболял само три дни след началото на октомврийската ваканция на двойката. Той бил измъчван от стомашни болки, диария, повръщане, треска и изключителна летаргия, посочват адвокатската кантора.

Съпругата му казва, че са платили над 3000 лири за пътуването и е съобщила за заболяването на съпруга си чрез приложението на компанията, с която е било резервирано на 9 октомври 2025 г.

Двойката, която е била женена от 26 години, е отседнала в петзвездния курорт Riu Palace Santa Maria в Сал и още тогава са изказали притесненията си относно хигиенните стандарти в хотела.

След като се върнали в Обединеното кралство, г-н Ашли, който е баща на две деца, продължил да страда от симптомите.

Той припаднал в дома си в Хоутон Реджи и бил откаран в болница на 12 ноември 2025 г., където минути по-късно бил обявен за мъртъв. Случаят му е предаден на съдия-следовател и разследването продължава.

Г-жа Уолш е била медицинска сестра на непълно работно време и майка на едно дете. Тя умира през август 2025 г., след като се разболява по време на престоя си в Riu Cabo Verde на същия остров.

Тя отлетяла за Кабо Верде с пакетна почивка на стойност 5000 лири заедно със съпруга си Патрик, сина им Шон и бъдещата им снаха Джема.

Но скоро след пристигането си Уолш се разболяла от стомашен вирус и болката била толкова непоносима, че била откарана спешно в болница, където местните лекари помислили, че има апендицит.

Била й поставена епидурална упойка за облекчаване на болката, но лекарите се опитали да й отстранят здравия орган. Съпругът й Патрик е разказал на вестник „The Times", че я чул да „вика от болка" в операционната зала.

„Последните думи, които извика, бяха „Боли ме, боли ме. Това беше последното, което каза", разказва той.

При първия разрез г-жа Уолш получила сърдечен удар и операцията била преустановена. Тя никога не дошла отново в съзнание.

Болницата е заявила, че „дълбоко съжалява за случилото се и изказва най-искрените си съболезнования на опечаленото семейство".

Аутопсията, извършена във Великобритания, установила, че с апендикса на г-жа Уолш не е имало нищо нередно и заключила, че тя е починала от сърдечна недостатъчност, като посочи гастроентерита като вторична причина за смъртта.

Г-жа Пули от Линди пътува с приятелка до курорта Riu Funana в Сал на 7 октомври 2025 г. за двуседмична почивка на стойност 3000 лири.

На 11 октомври тя имала стомашни симптоми и в ранните часове на следващия ден се подхлъзнала на вода, изтекла от хладилника, докато отива към банята. Била откарана в местна клиника, където продължила да страда от диария, повръщане и силни болки от счупеното ѝ бедро.

Пенсионираната майка на две деца била транспортирана по въздух до Тенерифе на 16 октомври за спешно лечение, но починала в ранните часове на следващия ден, казват адвокатите.

Нейният съпруг Анди споделя: „Сърцата ни са разбити. Карен беше най-милата и най-прекрасната жена. Беше предана съпруга и майка, която обичаше да плува, да разхожда кучето в гората на Дийн и да работи като доброволец в местен благотворителен магазин. Беше и прекрасна приятелка, която озаряваше всяко помещение, в което влизаше."

Той добави, че тя изглеждала „силно разстроена" по време на семейните видеоразговори и критикувала липсата на комуникация от страна на клиниката и туроператора.

В първоначалния й смъртен акт, издаден от властите на Кабо Верде, като причини за смъртта са посочени многоорганна недостатъчност, сепсис, сърдечно-дихателна спирка и счупен ляв крак.

Другите две британски жертви са от 2023 г.

62-годишната Джейн Пресли е починала през януари 2023 г., след като се разболяла по време на престоя си в хотел Riu Palace в Санта Мария, Сал.

Другият е мъж на 60 години от Уотфорд, който починал през ноември 2024 г. вследствие на стомашно заболяване след пътуване до островите.

Семействата на всички шест жертви сега предявяват искове за телесни повреди срещу Tui, която предлага много пакетни почивки в Кабо Верде.

„Броят на туристите в Кабо Верде, които са засегнати от тежки и изтощителни стомашни заболявания, е наистина шокиращ", казва Джатиндър Пол, адвокат по тежки телесни повреди в Irwin Mitchell.

"Нищо не подчертава сериозността на тази ситуация по-ясно от тези скорошни смъртни случаи. По моя опит съм свикнал да подкрепям туристи, които са се разболяли в курорти по целия свят, но никога не съм виждал повтарящи се и продължителни огнища на заболявания в едни и същи курорти в такъв мащаб за такъв период от време. Почти невъзможно е да се разбере защо туристите продължават да описват хигиенните проблеми в тези хотели в Кабо Верде година след година. Всеки случай не е статистика, а човешка история за това как животът на хората е бил обърнат с главата надолу. Разбираемо е, че хората, които представляваме, имат сериозни опасения относно хигиенните стандарти в Кабо Верде. Макар че нищо не може да компенсира случилото се, ние сме решени да помогнем поне за намирането на отговорите, които те заслужават", добавя той.

"Междувременно призоваваме за значими и решителни действия, за да се справим с докладваните проблеми с хигиената на островите. Туроператорите са отговорни за осигуряването на безопасността на тези, които са резервирали пакетни почивки „всичко включено". Ето защо ги призоваваме да работят с властите, за да гарантират, че винаги се спазват най-високите стандарти за хигиена и безопасност", казва още Пол.

Кабо Верде е архипелаг от десет острова, разположен на около 350 мили западно от Сенегал в Атлантическия океан. Отдавна се рекламира като слънчев рай с целогодишна топлина и златисти плажове. През последните две десетилетия популярността му сред британските и европейските туристи се увеличи значително, като туристическите фирми рекламират популярни дестинации като остров Сал и Боа Виста като евтини алтернативи на Карибите.