Епстийн платил билетите на две българки от и до Ню Йорк (Документи)

Бивш фотограф, който заедно с близък до сексуалния престъпник вербувал млади момичета, бил в София "с принцесата" за срещи с "държавни служители"

Потърсила го местна агенция за модели, която вече не съществува

И България се оказа в последната голяма порция от документи - над 3 млн. страници, която Държавният департамент на САЩ пусна по делото “Епстийн”.

Проверка на “24 часа” установи, че в документите има два самолетни билета от лятото на 2004 г., които Епстийн е закупил, а пътничките са с български имена, като и в двата маршрута присъства София.

Първата жена се казва К. Евтимова -

пътувала двупосочно от София

до Ню Йорк през Лондон на 16 юни. Другата българка е Д. Чернева - пътувала двупосочно от Ню Йорк до София през Франкфурт и Мюнхен на 25 август.

Самолетният билет на К. Евтимова. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Самолетният билет на Д. Чернева. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В друг документ с дата 28 октомври 2003 г. отново присъства името Евтимова, по-конкретно Клавдия Георгиева Евтимова. Става дума за справка от американския доставчик “ФедЕкс” - жена на име Сесилия Стийн е изпратила до Евтимова плик от името на Епстийн. Адресът на подателя е 457 Madison Ave - от други файлове става ясно, че там Епстийн има регистрирана компания. Тъй като обаче няма друга информация за двете българки в досиетата, не става ясно какво е било естеството на връзката им с Епстийн и дали са били жертви на престъпленията му.

Данните за пратката на Епстийн до жена на име Клавдия Евтимова. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В документите има и кореспонденция между Епстийн и бившия моден фотограф Даниел Сиад, за когото се предполага, че е набирал момичета за секспрестъпника заедно с французина Жан Люк Брюнел. Епстийн и Брюнел бяха близки съюзници, а по ирония на съдбата и свързани в смъртта - американецът беше намерен обесен в затвора в Манхатън през 2019 г., а французинът си отиде по същия начин през 2022 г., само че в Париж.

Кореспонденция между скрити подател и получател, при която първият обяснява, че Сиад вербува момичета. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

От документите става ясно, че Сиад е пътувал доста из Европа - една от дестинациите му е София. До Епстийн през 2010 г. Сиад пише, че се е прибрал от София, където се е свързал с българска агенция - “Некст Уан” (Next One Agency), “която иска да работи с мен”. После уверява: “Сделката е добра”, като праща линк към секцията “жени” на агенцията, за да разгледа Епстийн каталога. Сиад допълва: “Ще видим с Жан Люк кои иска да изпрати в Ню Йорк, но всички мечтаят да дойдат в САЩ”.

Сиад обяснява на Епстийн за българската модна агенция Next One, която искала да работи с него. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Справка в портала papagal.bg сочи, че през 2009 г. в София е била основана “Некст Уан” от Стоян Георгиев Апостолов. Като част от дейността си фирмата посочва: “Организиране на шоуспектакли и модни ревюта в страната и чужбина, подготовка на фотомодели и манекени, конкурси за красота” и др. Към момента компанията е неактивна, а линкът от досиетата не работи.

В друг разговор между Сиад и Епстийн от 2012 г. първият посочва, че е в София “с принцесата”, която го

поканила да се срещне с “държавни служители”

Сиад обяснява за "принцесата" в София, която щяла да му уреди среща с "държавни служители". ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

През 2011 г. пък двамата говорят за български лекар, който е “подписал” с техен познат в Банкок. Не става ясно каква е сделката, но Сиад пише, че щели да докарат лекаря в Тайланд, тъй като вече имало желаещи клиенти - обмисляло се отваряне на клиника в Банкок и Хонконг. Сиад допълва: “Той (общият познат) вече си уголеми пениса”, а Епстийн пита какво е името на доктора.

Документите, в които говорят за неназования български доктор. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Документите, в които говорят за неназования български доктор. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В други кореспонденции Сиад и Епстийн обсъждат цените на момичета. “Има няколко момичета в Полша,

ще трябва да им дам поне 4000 евро,

в момента съм в Краков”, пише Сиад през 2009 г. Той казва на Епстийн, че му готви “голяма изненада” в Париж и че ще търси момичета по малки градове преди лятото. В мейла са споменати още Словакия, Чехия и Унгария.

Сиад обяснява на Епстийн за пътешествията си из Европа, като казва, че трябва да даде поне 4000 евро на момичета, които го чакат в Полша. Първият готвил "голяма изненада" в Париж за Епстийн. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

България присъства и в имейлите от жена на име Ирина до Епстийн, като се предполага, че тя също набира момичета за секстрафик през модни агенции. През октомври 2010 г. тя пише до Епстийн, че “Алена ще бъде на обмен в България от университета”. Името на момичето присъства доста из документите, като Епстийн пита няколко пъти за нея. В имейл със скрит подател от юли 2010 г. до Епстийн се казва: “Алена иска да ти предам, че много те хареса, и ти се извинява, защото беше притеснена първия път”.

Ирина, която вероятно също набира млади момичета за секстрафик, обяснява на Епстийн, че Алена ще бъде в България като част от университетски обмен. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Скрит подател обяснява на Епстийн, че Алена "много го харесала", но била притеснена, защото бил "първи път". ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Тук Ирина пита дали Епстийн иска да се срещне с Алена на Бахамите. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В документите, които разтърсиха мнозина по света, има и нови снимки на вече бившия принц Андрю, който е на колене над момиче със скрито лице. Фотосите предизвикаха фурор във Великобритания, а премиерът Киър Стармър настоя Андрю да свидетелства пред Конгреса на САЩ.

Снимките от последните файлове по досиетата “Епстийн” на Андрю Маунтбатън-Уиндзор разтърсиха Великобритания. СНИМКА: РОЙТЕРС

Има и имейли между милиардера Илон Мъск и Епстийн. През 2012 г. секспрестъпникът пита Мъск колко човека ще се возят в хеликоптера до острова, а богаташът отговаря: “Може би само Талула (бившата съпруга на Мъск) и аз”. Мъск пита Епстийн кога ще бъде “най-дивото парти на острова”.

Илон Мъск пита Епстийн кой ден ще е "най-дивото парти" на острова му. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също е в досиетата - името му се споменава над 5000 пъти. В някои от показанията на недоказани жертви са описани гротескни моменти от секспартита, в които, поне според твърденията, участвал и Тръмп.

В документ жена посочва, че е била изнасилена от републиканеца, когато е била на 13 г. Тя говори и за партита в Мар-а-Лаго, наречени “календарни момичета”, при които Епстийн водил деца в имението, а Тръмп с пръст измервал колко били “стегнати отдолу”. В показанията пише, че там присъствали децата на Тръмп, включително дъщеря му Иванка, както и Гилейн Максуел, която беше осъдена като съучастница на Епстийн.

Част от показанията срещу Доналд Тръмп, които обаче не са доказани. ИЗТОЧНИК: US DEPARTMENT OF JUSTICE

В документите има още редица показания от този вид, като обаче достоверността им не може да бъде потвърдена, поне засега. Прави впечатление, че една част са подадени по време на изборната кампания в САЩ през 2020 г.