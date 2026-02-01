Индия увеличи бюджета си за отбрана до 72,2 млрд. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индия увеличи бюджета си за отбрана за финансовата 2026-27 година до 7,85 трлн. рупии (около 72,2 млрд. евро), което представлява ръст от около 15% спрямо миналогодишния бюджет, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ, съобщи БТА.

Средствата са насочени основно към повишаване на бойните способности на армията фона на нарастващите предизвикателства в областта на сигурността от страна на Китай и Пакистан.

Министърът на отбраната Раджнат Сингх заяви, че увеличението на бюджета демонстрира засилването на решимостта на Индия да направи своята отбранителна система още по-устойчива.

Предвижда се 2,19,306 трлн. рупии (20,2 млрд. евро) да покрият капиталови разходи на въоръжените сили, които включват основно закупуването на нови оръжия, самолети, кораби и друга военна техника. Капиталовите разходи са с 21,84% по-високи спрямо бюджетните разчети за 2025–26 г.

По данни на министерството на отбраната 1,39 трлн. рупии (12,8 млрд. евро) от бюджета за капиталови придобивки са предвидени за покупки от местната индустрия.

Бюджетът за отбрана възлиза на около 2% от прогнозния брутен вътрешен продукт за следващата финансова година и бележи ръст от 15,19% спрямо бюджетните разчети за 2025–26 г., посочват от министерството.

Общите разходи за отбрана представляват 14,67% от планираните разходи на централното правителство за следващата финансова година и са най-високите сред всички министерства.

Разходите за издръжка и текуща дейност възлизат на 5,53,668 трлн. рупии (50,9 млрд. евро), включително 1,71,338 трлн. рупии (15,7 млрд. евро) за пенсии.

Министърката на финансите Нирмала Ситараман днес предложи компонентите и частите, необходими за производството на граждански, учебни и други самолети, да бъдат освободени от мита за внос. Тя също така обяви, че ще бъдат премахнати митата за вноса на суровини, използвани от предприятия в отбранителния сектор.

Отбранителната индустрия приветства увеличеното финансиране за въоръжените сили.

Анкур Канаглекар, вицепрезидент на индийския клон на френската мултинационална технологична компания "Талес" (Thales), заяви, че бюджетът има за цел да затвърди ангажимента на страната към модернизацията и укрепването на въоръжените сили.

"Обявеното освобождаване на мита за внос на компоненти и части за производство на граждански, учебни и други самолети, както и на суровини за поддръжка, ремонт и основен ремонт в отбранителния сектор, допълнително подчертават дългосрочния стратегически ангажимент на Индия към укрепване на гражданските аерокосмически и отбранителни индустриални способности", посочи Канаглекар.